PROVINCIA DI FOGGIA – STRADA REGIONALE 1 “POGGIO IMPERIALE-CANDELA”- PUBBLICATO IL BANDO PER LA PROGETTAZIONE – IL PRESIDENTE GATTA: UNITÀ PER REALIZZARE L’OPERA

Dopo la trasmissione dell’atto di attivazione a firma del Presidente Nicola Gatta, sulla piattaforma di Invitalia è stato pubblicato il bando di progettazione della Strada Regionale 1 “Poggio Imperiale – Candela”. Il tratto oggetto d’intervento va dallo svincolo con la S.P. 110, presso l’abitato di Radogna, all’innesto sulla S.S. 16, in prossimità dell’abitato di Ripalta. Il tracciato della SR 1, al netto dei tratti già realizzati, è di circa 83 km. “Il completamento della SR1 è necessario per superare il deficit infrastrutturale ed aumentare la connettività del territorio dei Monti Dauni con quello del Tavoliere e del Gargano, solo così è possibile uscire da una condizione di marginalità economica e sociale. – Dichiara il Presidente della Provincia, Nicola Gatta – Dopo la fase progettuale, l’impegno deve proseguire per intercettare la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione dell’intera opera, affinché il progetto non venga archiviato, come purtroppo è già accaduto circa quarant’anni fa quando il progetto della SR1 venne redatto e, dopo la realizzazione di alcuni stralci, fu abbandonato in un armadio degli uffici regionali. Penso che se vogliamo veramente la realizzazione di questa opera, necessita un azione corale che deve vedere insieme alla Provincia i Sindaci, il Presidente Emiliano, la nuova Giunta e i Consiglieri regionali, i Parlamentari nazionali ed europei, le organizzazioni sindacali e datoriali e tutte le forze sane di Capitanata uniti nel rivendicare un’opera che sin dal nome “Strada Regionale 1”, ne indica l’importanza e la strategicita’ per l’intera Regione Puglia. Circa l’impatto ambientale della SR 1, confermo che se ne terrà conto, tutti saranno ascoltati per individuare le soluzioni più adeguate, ma sono chiaro fin da ora, non accetterò veti tesi a paralizzare ogni ipotesi di sviluppo. Questa che abbiamo di fronte è una sfida storica, che metterà alla prova un intero territorio e la sua classe dirigente ad ogni livello, che deve assumere atteggiamenti responsabili. Colgo l’occasione per ribadire che occorre un sistema trasportistico diverso rispetto al passato, urge da subito un piano straordinario di manutenzione della viabilità provinciale, dobbiamo consentire ai cittadini e alle merci di transitare in sicurezza sul territorio. Proprio nei giorni scorsi, a distanza di quindici anni, sono partiti i lavori di manutenzione sul tratto già esitente della SR1. In questo momento drammatico in cui la pandemia ci costringe all’isolamento, bisogna guardare al futuro con fiducia. Con l’impegno di ciascuno dobbiamo trasformare la crisi in opportunità! Dopo l’espletamento della gara per la progettazione, auspico che tra i progetti da candidare ai fondi del Recovery Fund ci possa essere la Strada Regionale 1. Con l’impegno di tutti possiamo realizzare un progetto importante, che diventerà occasione di lavoro per tanti, già con l’apertura del cantiere per realizzarla. Il “modello Genova”, per la realizzazione del ponte sul Polcevera, è l’esempio virtuoso a cui potremmo ispirarci per la realizzazione della Strada Regionale 1”. Dopo la promozione del CIS, a cui lavorano incessantemente il Cons. Capozza e il dott. Arcuri, sono sicuro che il Presidente Conte, che ringrazio di cuore, non farà mancare il suo impegno affinché la Strada Regionale 1 possa essere finalmente realizzata!