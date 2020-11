SAN SEVERO – ATTENZIONE – AVVISO CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PERSONALE CAT. D, VARI PROFILI

AVVISO CONCORSI PUBBLICI PER ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PERSONALE CAT. D, VARI PROFILI.

Si comunica che i 5 bandi pubblici per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato personale cat. D, vari profili, saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, serie speciale “Concorsi ed esami” , in data 06.11.2020.

Pertanto, a partire dalla mezzanotte del giorno 6.11.2020 e per 30 giorni, fino alle ore 23.59 del giorno 6.12.2020, coloro che sono interessati ed in possesso dei requisiti di partecipazione previsti nei bandi medesimi, potranno presentare apposita domanda, accedendo alla seguente pagina http://www.gestioneconcorsipubblici.it/sansevero , selezionando il concorso al quale sono interessati.

Si raccomanda di seguire fedelmente le indicazioni contenute nei bandi di concorso, pubblicati sull’albo pretorio e nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune di San Severo http://www.comune.san-severo-fg-it, nonchè di seguire tutte le istruzioni per la compilazione della domanda di partecipazione, contenute nella guida alla compilazione pubblicata sulla piattaforma http://www.gestioneconcorsipubblici.it/sansevero.

L’ASSESSORE AL PERSONALE IL SINDACO

Dott.ssa Valentina Stocola avv. Francesco Miglio

Bando di selezione pubblica per esami, per la copertura di 2 (DUE) posti di istruttore direttivo contabile – Area I – Economico Finanziaria, a tempo pieno ed indeterminato categoria “D” – Posizione economica D1 – CCNL Funzioni Locali

Link Direttivo Contabile: https://www.gestioneconcorsipubblici.it/sansevero/191

__________________________________________________________________________________________________________________

Bando di selezione pubblica per esami, per la copertura di 3 (TRE) posti di istruttore direttivo tecnico – Area IV – LLPP e Area V – Urbanistica, a tempo pieno ed indeterminato categoria “D” – Posizione economica D1 – CCNL Funzioni Locali.

Link Direttivo Tecnico: https://www.gestioneconcorsipubblici.it/sansevero/192

__________________________________________________________________________________________________________________

Bando di selezione pubblica per esami, per la copertura di 2 (DUE) posti di istruttore direttivo amministrativo – Area II – Servizi alla Persona e Ufficio di Piano, a tempo pieno ed indeterminato categoria “D” – Posizione economica D1 – CCNL Funzioni Locali.

Link Servizi alla persona: https://www.gestioneconcorsipubblici.it/sansevero/193

__________________________________________________________________________________________________________________

Bando di selezione pubblica per esami, per la copertura di 1 (UNO) posto di istruttore direttivo amministrativo informatico – Area III – Servizio Automazione-Ced, a tempo pieno ed indeterminato categoria “D” – Posizione economica D1 – CCNL Funzioni Locali.

Link Informatico: https://www.gestioneconcorsipubblici.it/sansevero/194

__________________________________________________________________________________________________________________

Bando di selezione pubblica per esami, per la copertura di 1 (UNO) posto di istruttore direttivo amministrativo – Area III – Servizi Interni, a tempo pieno ed indeterminato categoria “D” – Posizione economica D1 – CCNL Funzioni Locali

Link Servizi interni: https://www.gestioneconcorsipubblici.it/sansevero/195