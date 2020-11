Biden più vicino alla Casa Bianca, sorpasso in Pennsylvania

ROMA (ITALPRESS) – Joe Biden sempre più vicino alla Casa Bianca. Il candidato democratico ad un passo dalla vittoria, grazie ad una rimonta sostenuta dal voto postale. In Pennsylvania, stato chiave e tra i cinque in bilico, l’ex numero due di Obama ha sorpassato Donald Trump. Se i dati si consolideranno, per il tycoon non ci sarà più nulla da fare. Al momento il distacco è di soli 7 mila voti e a poche ore dalla chiusura delle operazioni di conteggio si rivela un bottino significativo. Pure in Georgia le cose sembrano mettersi male per il presidente. Anche qui si registra il sorpasso del dem, anche se in questo caso il distacco è risicatissimo: soli 2 mila voti. Un margine così ristretto che con quasi certezza servirà un riconteggio delle schede per dichiarare il vincitore. Ipotesi confermata in una conferenza stampa ad Atlanta da parte del segretario di Stato della Georgia Brad Raffensperger. Tutto comunque è aggrappato alle ultime 4 mila schede da conteggiare. Più solido il vantaggio di Biden in Nevada e in Arizona, mentre in North Carolina si profila la vittoria di Trump.

(ITALPRESS).