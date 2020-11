FOGGIA – LEGA – IL SEGRETARIO VIGIANO REPLICA A RIGNANESE CHE ESCE DAL PARTITO

Dichiarazioni del consigliere comunale Pasquale Rignanese sulla sua uscita dalla Lega

Replica del segretario cittadino della Lega di Foggia, Antonio Vigiano



“In riferimento alla notizia riportata da questa testata relativa all’abbandono da parte del consigliere comunale Rignanese del progetto politico “Lega Salvini Premier” si tiene a precisare che, al netto delle dichiarazioni di intenti enunciate nel corso di una conferenza stampa, non vi è mai stata da parte del consigliere suddetto formale e concreta adesione al progetto politico, né in termini di tesseramento, men che meno in termini di partecipazione attiva alla vita politica del partito. Motivo per cui la Lega non perde alcunché per la semplice ragione che non si può abbandonare ciò che non si è mai effettivamente abbracciato. E, per parte nostra, è un bene essendo la Lega un partito che necessita di gente motivata e realmente ispirata ai principi che muovono il nostro leader Matteo Salvini e la classe dirigente che ha l’onere e l’onore di tradurli sui territori. Tanto si doveva per amore di chiarezza”.