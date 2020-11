SAN SEVERO – AL VIA LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA SICUREZZA ALLA BIBLIOTECA MINUZIANO

Il Sindaco, avv. Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura, avv.Celeste Iacovino, comunicano alla cittadinanza che da lunedì 9.11.2020 inizieranno presso la Biblioteca Comunale di San Severo “Alessandro Minuziano” i lavori di adeguamento alla normativa antincendio previsti dal progetto “#Liberlibri” che ha ottenuto dalla Regione Puglia un finanziamento di euro 902.000, 00nell’ambito del bando “Community Library”.

“Siamo molto contenti che anche per questo progetto – dichiarano il Sindaco avv. Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura, avv.Celeste Iacovino- la fase esecutiva sia a buon punto . I lavori che inizieranno lunedì prossimo, riguarderanno l’adeguamento alla normativa antincendio per collocare nell’edificio che accoglie la nostra Biblioteca Comunale “Alessandro Minuziano” parte del patrimonio librario e si affiancano a quelli già iniziati riguardanti la digitalizzazione ed informatizzazione del fondo antico e la dotazione di strumentazioni e arredi che trasformeranno la sede della Biblioteca Comunale sita in Largo Sanità da mera sede di rappresentanza in un luogo multifunzionale, tecnologicamente all’avanguardia, più accessibile ai giovani e alle famiglie “.

” Come annunciato più volte, con la realizzazione di questo progetto, nato anche dalla condivisione con le associazioni e le scuole del territorio – continua l’Assessore Iacovino – si creerà uno spazio destinato alla conservazione e alla fruizione dei libri e si darà finalmente la giusta sistemazione ai preziosissimi seimila volumi del fondo antico, che verranno anche digitalizzati e resi consultabili on line. Le novità riguardano l’allestimento di una sala dedicata al territorio, dove verranno collocati tutti i testi degli autori, viventi e non, del nostro territorio; vi sarà una sala dedicata alla letteratura per bambini e ragazzi, con strumentazioni multimediali e un’altra sala riservata alle persone diversamente abili, dotata di strumentazioni tecnologiche più avanzate. La biblioteca sarà anche collegata attraverso bacheche multimediali ad alcune scuole della città che hanno già siglato un protocollo con il comune. I ragazzi, tramite la bacheca virtuale, per esempio, potranno consultare i nostri libri , prenotarne il prestito , assistere a distanza agli eventi che verranno organizzati e colloquiare con il personale della biblioteca”.

Un ringraziamento particolare dell’Amministrazione Comunale va all’Assessore Luigi Montorio, per la sua fattiva collaborazione e al rup geom. Raffaele Nardelli, alla dott. ssa Inglese per il lavoro svolto e che dovranno ancora svolgere in questi mesi nonché al dirigente dei servizi culturali dott. Vito Tenore e allo staff della Biblioteca Comunale, dott.ssa Pistillo, dott.ssa Paternoster e della sig.ra Bellebuono che seguiranno tutti gli aspetti riguardanti il patrimonio librario.