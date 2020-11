SAN SEVERO – ATTENZIONE – IL SINDACO MIGLIO CHIUDE TUTTE LE SCUOLE!!!

Il Sindaco Francesco Miglio ha fatto pervenire il seguente messaggio.

molte scuole mi hanno segnalato alcune difficoltà tecniche per la immediata riapertura delle scuole.

Tra l’altro lunedì il prefetto terrà una riunione con i sindaci per definire linee guida da seguire.

Ragion per cui, stante le richiamate difficoltà ( collegamenti internet, esigenze di bonifica dei plessi etc) mi sto predisponendo ad adottare un provvedimento di chiusura delle scuole per lunedì, martedì e mercoledì prossimi.

Tempo che sarà anche utile a conoscere gli esiti del tavolo prefettizio.

Buona domenica a tutti.

Francesco Miglio