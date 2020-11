SAN SEVERO – LA SCUOLA DI DISEGNO E PITTURA: Nasce una nuova proposta formativa presso l’Istituto “Suore Sacramentine di Bergamo”

LA SCUOLA DI DISEGNO E PITTURA: Nasce una nuova proposta formativa presso l’Istituto “Suore Sacramentine

di Bergamo” di San Severo

Il corso d’Arte è rivolto ad adulti e bambini con l’intuizione creativa verso il disegno. Il programma del corso è finalizzato alla ricerca del proprio segno attraverso lo studio e la pratica del colore. Il corso sarà di primo livello e affronterà tre tecniche artistiche: la matita, le matite colorate e gli acquerelli. Con questi strumenti si apprendera’ il metodo per raffigurare i paesaggi, gli animali, la figura umana, gli oggetti, le tecniche per il disegno 3D e il fumetto. Gli allievi saranno protagonisti di un progetto di ricerca della propria espressività e lo sviluppo della fantasia. Non sono necessarie doti particolari, mentre saranno fondamentali l’interesse e la voglia di imparare il linguaggio dell’arte. Il disegno e la pittura, dopo averne appresa la tecnica, rendono l’allievo protagonista delle proprie capacita’ e rafforzano la fiducia in se stessi. Disegnare libera la mente, dipingere libera lo spirito. Il corso è tenuto dalla dott.ssa Daniela Ferrantino, docente di arte immagine presso la scuola stessa, e libero professionista, graphic web designer.

PER informazioni: www.sacramentinesansevero.it