SAN SEVERO – Ecco il 41° Convegno Nazionale di Preistoria-Protostoria e Storia della Daunia

41° Convegno Nazionale di Preistoria-Protostoria e Storia della Daunia

TAVOLA ROTONDA del 13 NOVEMBRE 2020

MODELLI DI INSEDIANENTO E ABITATI TRA NEOLITICO ED ETA’ DEL BRONZO

PROGRAMMA

15,30- Apertura dei Lavori (Armando Gravina, Presidente Archeoclub di San Severo)

15,40 – Armando Gravina (Collaboratore Cattedra di Paletnologia Univ. di Roma Sapienza ), Eugenia Isetti (Ist. It. per l’Archeologia Sperimentale – Genova), Giuliva Odetti ( DISTAV Genova), Donatella Pian (Soprint. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG), Ivano Rellini (Dip. di Scienze della Terra dell’Ambiente e della Vita- Genova), Guido Rossi (Museo di Archeologia Ligure – Genova), Antonella Traverso (Direzione Regionale Musei Liguria)

Modalità di occupazione neolitica del Tavoliere nei dati delle ricognizioni di superficie da Santo Tinè agli anni recenti: work in progress



16,00 – Ruth Whitehouse (Instit. of Archaeology, University College London), Sue Hamilton (Inst. of Archaeology, University College London).

Paesaggi sociali del Tavoliere neolitico: gerarchia o egalitarismo crescente?

16,20 – Eugenia Isetti (Ist. It. per l’Archeologia Sperimentale – Genova), Luigi Coppolecchia (Collaboratore IIAS), Nicola Leone (Collaboratore IIAS), Donatella Pian (Soprint. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG), AntonellaTraverso (Direzione Regionale Musei Liguria)

Strutture ipogeiche e raccolta delle acque da Grotta Scaloria e Grotta Occhiopinto

16,40 – Armando Gravina (Collaboratore Cattedra di Paletnologia Univ. di Roma Sapienza)

Alcuni modelli di insediamento nel Gargano e nella media valle del Fortore nel corso del Neolitico e nell’età dei Metalli

17,00 – Roberto Filloramo (WW Universität Münster), Armando Gravina Collaboratore Cattedra di Paletnologia Univ. di Roma Sapienza), Italo Maria Muntoni (Soprint. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG)

Tra il Fortore e le pendici occidentali del Gargano: nuove indagini insediamentali dal Neolitico all’antica età del Bronzo

17,40 – Italo Maria Muntoni (Soprint. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG) *, Anna Maria Tunzi ( Soprint. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Bari), Nicola Gasperi(Archeologo collaboratore Soprint. Archeologica, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG), Francesco Martino(Archeologo collaboratore Soprint. Archeologica, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG), Mariangela Lo Zupone(Archeologo collaboratore Soprint. Archeologica, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG), Tania Quero (Archeologo collaboratore Soprint. Archeologica, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG)



Sistemi insediativi tra Neolitico ed età del Bronzo nel Subappennino dauno meridionale, tra Ofanto e Cervaro



18,00 – Italo Maria Muntoni (Soprint. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG) , Domenico Oione (Soprint. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG), Aprile Giorgia (Università del Salento) **, Vittorio Mironti ( Archeologo collaboratore Soprint. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG),

Rachele Modesto (Archeologo collaboratore Soprint. Archeologia, Belle Arti e Paesaggio BAT e FG), Saponara Milena (Università del Salento)

Evidenze insediative di facies Palma Campania su livelli di Pomici di Avellino nei territori di Deliceto e di Orsara di Puglia (Subappennino dauno)

18,20 – Alberto Cazzella (Università di Roma Sapienza), Giulia Recchia (Università di Roma Sapienza), Enrico Lucci (Università di Roma Sapienza)

Il paesaggio intorno all’abitato di Coppa Nevigata durante l’età del Bronzo