SAN SEVERO – LE PRECISAZIONI DEL SINDACO MIGLIO. SOSPESA OGNI ATTIVITÀ NELLE SCUOLE INFERIORI. ANCHE LA DIDATTICA A DISTANZA

Dal sindaco Francesco Miglio

Carissimi,

in tanti mi stanno chiedendo se la mia ordinanza riguardi solo la didattica in presenza e non anche la DAD e la DDI.

Confesso di aver tanto meditato su questa ordinanza e non ho la pretesa di avere la ragione in tasca.

In alcuni plessi ( per fortuna non in tutti) si sono registrati positività conclamate tali da richiedere opera di sanificazione, in altri erano state evidenziate difficoltà tecniche che rendevano poco agevole la DDI.

In buona sostanza, ogni scuola evidenziava problematiche differenti e disciplinarle tutte in modo dettagliato avrebbe portato ad un provvedimento che avrebbe potuto generare ulteriori difficoltà interpretative e , quindi, applicative.

Ragion per cui, ho preferito, dopo lunga riflessione, di optare per un provvedimento molto semplice, stringato che sospendesse l’attività didattica tout court, senza alcuna differenziazione.

Quindi, per tre giorni è sospesa didattica in presenza, DAD e DDI.

In questi tre giorni cercheremo di stare vicino ai DS, ai docenti, agli operatori della scuola ed alle famiglie per dare soluzione ai vari problemi.

Ribadisco: non ho la pretesa di avere la ragione in tasca ma sono certo della collaborazione di tutti per superare questa fase difficile.

Il mio provvedimento non riguarda le scuole superiori che soggiacciono alla disciplina del DPCM del 3 novembre 2020.

Vi abbraccio tutti e stiamo uniti.

Francesco.