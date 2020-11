SAN SEVERO – COVID-19 – DA MERCOLEDI ATTIVA LA POSTAZIONE DRIVE THROUGH PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI TAMPONI PRESSO L’AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI DEL COMUNE DI SAN SEVERO

Riceviamo e pubblichiamo

Come già annunciato nei giorni scorsi dal Sindaco Francesco Miglio e dall’Assessore alla Sanità Simona Venditti il Comune di San Severo ha messo a disposizione della Regione Puglia e della ASL FOGGIA un proprio sito al fine di accogliere una postazione di drive through per la somministrazione di tamponi per la diagnosi Sars-cov 2.

“Si è proceduto con urgenza ad un attento monitoraggio del sito – dichiarano il Sindaco Miglio e l’assessore Venditti – e da mercoledì la nuova postazione di San Severo sarà tempestivamente attivata. Possiamo annunciare che i tamponi saranno effettuati presso l’area spettacoli viaggianti in viale Castellana attigua al Palasport comunale Falcone e Borsellino. Un prezioso ed indispensabile nuovo punto di riferimento sanitario Covid 19 per tutti i contagiati o i cittadini in isolamento non solo di San Severo, ma dell’intero comprensorio. A titolo personale ed a nome dell’intera Civica Amministrazione esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, al Presidente ASL Foggia Vito Piazzolla e al Dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Antonio Mario Lerario per la celerità con cui hanno provveduto con l’aiuto della nostra tecno struttura ala predisposizione di quanto necessario”.

SAN SEVERO, 9 novembre 2020

L’addetto Stampa dott. Michele Princigallo