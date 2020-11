SAN SEVERO – COVID-19 – IMPRUDENZA IRRESPONSABILE. IL MESSAGGIO DEL PROF. N. MICHELE CAMPANOZZI

Riceviamo e pubblichiamo dal prof. N. Michele Campanozzi il seguente messaggio che volentieri ospitiamo.

A chi non è prudente

Dedico a te ora

questi scarni versi,

perché la tua coscienza

ti sproni a essere

un po’ più avveduto.

Con il tuo presunto

libero agire,

credendoti immortale,

hai generato

e tuttora generi

molteplici guai,

non ti sai curare

del bene comune,

che poi è anche il tuo,

hai considerato e consideri

anziani e deboli

come tanti oggetti

lontani da te,

la cui morte

t’interessa ben poco.

No, fratello imprudente,

hai bisogno

di respirare buon senso,

rivestire il tuo animo

di un abito più pulito:

tu non sei solo,

stai scrivendo pagine

anche per gli altri.

Per non soccombere anche tu

a essere sconfitto,

apri un po’ gli occhi,

scuoti la mente,

la tua vita è il riflesso

di quella di tutti.

Se ami te stesso

e quella che chiami

la tua libertà,

rispetta quel mondo

che ti ospita.

Ricordalo: solo allora

potrai ancora sperare

di salvare il volto

della tua dignità.