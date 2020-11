APRICENA – ANNA MARIA TORELLI RITORNA IN GIUNTA. AFFIDATE LE DELEGHE DELLA “BELLEZZA”. PAOLO DELL’ERBA RESTA CONSIGLIERE COMUNALE

ANNA MARIA TORELLI RITORNA IN GIUNTA. AFFIDATE LE DELEGHE DELLA “BELLEZZA”. PAOLO DELL’ERBA RESTA CONSIGLIERE COMUNALE, GLI AUGURI DELL’AMMINISTRAZIONE PER IL RUOLO DI CONSIGLIERE REGIONALE.



APRICENA.- Il Sindaco Antonio Potenza ha colloquiato con la maggioranza per prendere atto della incompatibilità del ruolo di assessore comunale e consigliere regionale dell’assessore Paolo Dell’Erba.

Paolo nei giorni scorsi, con una lettera commovente ed emozionante ha rassegnato le dimissioni di assessore Comunale, per proiettarsi verso il Consiglio Regionale della Puglia, dove è stato eletto anche grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale di Apricena.

Dopo un veloce giro di consultazioni, il Sindaco, d’accordo con l’intera maggioranza, ha conferito la delega di assessore alla BELLEZZA (Scuola, Cultura, Servizi Educativi) ad Anna Maria Torelli, già assessore e Vice Sindaco nel precedente mandato ed attuale Vice Presidente della Provincia di Foggia, incarico in scadenza nei prossimi mesi.

Il Sindaco ha anche predisposto un nuovo riassetto delle deleghe agli assessori.

Nel consiglio Comunale previsto per giovedì p.v. alle ore 19.00, in streaming, a CASA MATTEO SALVATORE, comunicherà al Consiglio e alla Città il nuovo assetto della Giunta Comunale. L’Amministrazione Comunale continua, senza sosta, a lavorare per il bene di Apricena, in un momento molto difficile, con rinnovato entusiasmo e voglia di migliorare ancora, oltre tutto quello di buono che è stato già fatto negli utlimi 8 anni.

L’unità, la compattezza, la voglia di fare e tanto entusiasmo, sono i sentimenti comuni a tutti i membri della compagine amministrativa apricenese sia degli eletti che dei non eletti, che continueranno con altri ruoli a dare un supporto prezioso all’Amministrazione Comunale.

A Poalo Dell’Erba gli auguri di cuore per questo nuovo percorso, per il bene di Apricena e dell’intera Provincia di Foggia.



L’ AMMINISTRAZIONE COMUNALE