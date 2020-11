SAN SEVERO – PUBBLICATO IL BANDO DI GARA PER GLI  “INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE NEL RIONE SAN BERNARDINO” PER UN IMPORTO DI QUASI 450MILA EURO

PUBBLICATO IL BANDO DI GARA PER GLI “INTERVENTI INFRASTRUTTURALI FINALIZZATI ALL’INCLUSIONE SOCIALE NEL RIONE SAN BERNARDINO” PER UN IMPORTO DI QUASI 450MILA EURO.

Prosegue l’attività connessa all’attuazione della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile “Rigeneriamo il Mosaico”, che prevede la realizzazione di otto opere pubbliche ubicate in quattro ambiti cittadini (il centro storico, la Villa comunale, il Rione San Bernardino, il Rione Luisa Fantasia).

Qualche giorno fa è stato pubblicato il bando di gara relativo all’intervento denominato “I.4 – Interventi infrastrutturali finalizzati all’inclusione sociale degli abitanti del Rione San Bernardino – Officina di quartiere”, per un importo di finanziamento pari ad € 441.000,00: il termine per la presentazione delle offerte da parte delle imprese è stabilito per giovedi 12 novembre.

“L’intervento in fase di affidamento riguarda – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio, il vice sindaco Salvatore Margiotta e gli assessori Luigi Montorio e Simona Venditti – la realizzazione nel Rione San Bernardino di un’officina di quartiere, vale a dire un luogo di aggregazione sociale e di promozione culturale, a beneficio prioritariamente degli abitanti del quartiere in cui è collocata, dove si svolgeranno attività a carattere ricreativo, ludico, culturale, sportivo, formativo e di assistenza alla persona, finalizzate all’inclusione sociale. L’obiettivo è favorire la partecipazione attiva e lo scambio intergenerazionale in un’ottica di informazione, prevenzione ed educazione alla cittadinanza attiva: in altre parole le “officine” saranno le nuove piazze della città. Siamo molto soddisfatti sia del processo partecipativo che del contributo ricevuto ed ora della pubblicazione del bando di gara. Grazie al nostro dirigente comunale Fabio Mucilli ed alla struttura tecnocratica del Comune di San Severo “.

Durante la predisposizione della SISUS è stato coinvolto il Laboratorio di Progettazione permanente “Mosaico di San Severo”, a cui hanno preso parte numerosi professionisti della città, con un’ampia e continuativa partecipazione attiva delle associazioni e delle istituzioni scolastiche cittadine, attraverso il fondamentale contributo di coordinamento e di facilitazione della Consulta delle Associazioni.

San Severo, 10 novembre 2020

L’addetto Stampa

DOTT. Michele Princigallo