SANT’AGATA DI PUGLIA – UILM FOGGIA, GRANDE RISULTATO ALLE ELEZIONI R.L.S. NELLA CENTRALE A BIOMASSE EX TOZZI

“Un risultato storico quello conseguito dalla nostra Organizzazione alle elezioni R.L.S. nella centrale Agritre (ex Tozzi) di S.Agata di Puglia” ha commentato il Segretario generale UILM di Foggia, Marcellino Miroballo. “Con il 51% delle preferenze i lavoratori hanno scelto un Sindacato libero e partecipativo – prosegue Miroballo – eleggendo Valentino Danza, già R.S.U. di stabilimento, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, al quale vanno i complimenti della Segreteria e gli auguri di buon lavoro. La giovane età di Valentino, di soli 30 anni, è prova inconfutabile che la UILM è un sindacato aperto ai giovani che hanno voglia di lottare per la tutela dei diritti dei lavoratori”. “Il mio impegno sarà quello di svolgere sin da subito questo compito di responsabilità nel rispetto e nell’interesse di tutti noi” ha dichiarato il neo eletto R.L.S. Valentino Danza attraverso una lettera aperta ai suoi colleghi, ringraziandoli per la fiducia accordatagli. “Ai lavoratori, alla commissione elettorale, agli scrutatori e ai candidati esprimo il mio personale ringraziamento per aver preso parte a questo straordinario evento di espressione democratica – chiosa il segretario generale UILM Foggia – nel pieno rispetto delle parti e nella reciproca correttezza. Il nostro Sindacato, da sempre attento alle esigenze dei lavoratori, saprà certamente dimostrare di portare avanti gli impegni presi con gli elettori con trasparenza e lealtà, nell’interesse esclusivo dei lavoratori”.

“Il prossimo anno vedrà la UILM impegnata nelle elezioni per il rinnovo di R.S.A./R.S.U. e R.L.S. nelle due grandi realtà metalmeccaniche del territorio: CNHI e Leonardo. A questi appuntamenti la UILM, primo sindacato dei metalmeccanici del territorio per numero di iscritti e di rappresentanti, ancora una volta saprà essere all’altezza delle aspettative, dimostrando che la solidità di un grande Sindacato nel tempo è segno tangibile di una politica incentrata sulla tutela dei lavoratori e del lavoro”, conclude Miroballo.