CALCIO SERIE C – IL FOGGIA FERMATO DALLA TURRIS

Di Lino Mongiello

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 5.5; Anelli 5.5 (19’ st Germinio 6), Gavazzi 5, Del Prete 6; Kalombo 5, Vitale 5.5 (12’ st Balde 6), Gentile 5.5 (19’ st Salvi 6), Rocca 6.5 (39’ st Garofalo sv), Di Jenno 6; Curcio 7 (39’ st Dell’Agnello sv), D’Andrea 6.5. In panchina: Vitali, Ndiaye, Raggio Garibaldi, Lucarelli, Aramini, Pompa, Regoli. Allenatore: Marchionni 6.

TURRIS (4-3-3): Abagnale 6; Esempio 6, Di Nunzio 6, Rainone 5.5, Lorenzini 6; Tascone 6.5 (31’ st Fabiano 6), Franco 5.5, Romano 6; Da Dalt 5.5, Longo 6.5 (20’ st Giannone 6), Pandolfi 6.5 (46’ st Marchese). In panchina: Lanoce, Barone, Loreto, Esposito, Alma, Lame, D’Ignazio. Allenatore: Fabiano 6.

ARBITRO: Virgilio di Trapani 6.

RETI: 18’ pt Longo, 45’ Curcio. 8’ st Pandolfi, 23’ Curcio (rig.).

NOTE: cielo sereno, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Vitale, Tascone, Gavazzi, Gentile, Salvi, Fabiano. Angoli: 11-3. Recupero: 1′, 4′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.

Foggia, 11 novembre 2020. Il Foggia voleva cogliere la terza vittoria di fila ma, alla fine, ha dovuto accontentarsi del pari (2-2) contro la cinica Turris. I rossoneri, a dispetto delle ultime uscite, non sono stati molto brillanti ed hanno evidenziato, oltre alle solite carenze negli ultimi sedici metri anche le imbarazzanti amnesie difensive. Che ad onor del vero non sono mancate neppure tra gli ospiti. Non è mancata la determinazione e la carica agonistica agli uomini di Mister Marchionni che sono partiti con la marcia alta ma hanno visto tutti i tentativi offensivi infrangersi contro il solido muro disposto dal collega sulla panca opposta. Nel momento migliore Gavazzi si rendeva protagonista di una clamorosa indecisione e la Turris sfruttava al meglio l’occasione portandosi in vantaggio. Era Longo (18’) a ribadire in rete in semirovesciata, dopo la respinta della traversa sulla conclusione di Tascone. Il Foggia provava a reagire. Dominava a centrocampo ma la troppa leggerezza in avanti di Curcio e D’Andrea non produceva pericoli per la porta difesa da Abagnale. Visto che non si riusciva a sfondare Curcio provava dalla distanza. Il primo tentativo (44’) andava a vuoto. Ma sul secondo (45’), il “dieci” rossonero, di prima intenzione, sorprendeva Abagnale spedendo la sfera all’incrocio dei pali. Nella ripresa il Foggia si proiettava in avanti per cercare il gol del sorpasso ma la Turris si confermava squadra spietata in trasferta, abile a tramutare in gol il minimo errore degli avversari. Kalombo, incautamente perdeva palla ed innescava la partenza di Pandolfi (8’) che concludeva la sua corsa con il tiro che beffava Fumagalli. Il Foggia reagiva ma in modo poco convincente e Mister Marchionni ricorreva alla panchina. Come nella prima frazione alla quantità non corrispondeva la qualità. Per fortuna dei rossoneri, in piena area Lorenzini spingeva vistosamente D’Andrea inducendo il Sig. Virgilio ad assegnare la massima punizione. Curcio (23’) confermava la sua freddezza dal dischetto e realizzava il gol del 2-2 e della doppietta personale. Non pago del pari, il Foggia continuava a spingere cercando di non commettere ulteriori errori. Ai rossoneri veniva negata la concessione di un secondo penalty per una vistosa spinta ai danni di Rocca (29’). E sul finire Germinio (44’) di testa costringeva Abagnale alla super parata per evitare il gol del sorpasso. E, tutto sommato, avrebbe beffato la Turris che aveva ampiamente meritato il pari.