SAN SEVERO – IL 13 NOVEMBRE IL COMUNE CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA

IL 13 NOVEMBRE IL COMUNE DI SAN SEVERO CELEBRA LA GIORNATA MONDIALE DELLA GENTILEZZA

Il Comune di San Severo non vuole mancare all’appuntamento con la giornata mondiale della Gentilezza che si celebra in tutto il mondo il prossimo 13 novembre e, seppur con tutte le limitazioni dovute all’ emergenza sanitaria che sta sconvolgendo le nostre normali attività, ha patrocinato una campagna di sensibilizzazione all’uso della mascherina con la distribuzione in città di cartoline. Inoltre, il Comune provvederà ad illuminare di viola alcuni punti poiché il viola rappresenta il colore della gentilezza.

“Giornalmente riceviamo informazioni – dichiarano il Sindaco Francesco Miglio e l’ambasciatrice alla Gentilezza Arcangela De Vivo – sull’andamento della pandemia e assistiamo a dibattiti televisivi tra “persone“ più o meno esperte in prima serata sul Sars-Covid 2 con scontri non sempre “eleganti” che generano una infodemia.

I numeri andrebbero sempre letti in una maniera complessiva e non giornalmente ossia con una media mobile e non assoluta che finisce solo per ingenerare paura aumentando il disagio psicologico.

La comunicazione come da tempo si prefige la rete della gentilezza deve avvenire anche con altri strumenti senza ovviamente perdere di vista il grave momento storico che stiamo vivendo. Cortesia, buone maniere e buona educazione dovrebbero essere alla base del quotidiano e dare nel contempo un messaggio di speranza e fiducia nel futuro. In quest’ottica vogliamo ribadire l’importanza di indossare una semplice mascherina per ridurre i contagi e che diventa un atto di gentilezza verso l’altro. Non si può dover chiedere “ per favore mettete la mascherina“

(Piero Angela).

Si può sorridere anche con gli occhi trasmettere a chi ci sta di fronte anche i nostri stati di anima. Sembrano piccole cose ma alla fine se tutti noi ne facessimo si raggiungerebbero risultati inattesi”.