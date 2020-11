SAN SEVERO – IL SINDACO MIGLIO ANNUNCIA. DOMANI GIOVEDI’ RIAPRONO TUTTE LE SCUOLE

DOMANI GIOVEDI’ RIAPRONO TUTTE LE SCUOLE DI SAN SEVERO , dopo che – come ha confermato il Sindaco FRANCESCO MIGLIO – è stata effettuata la sanificazione in quelle dove è stato registrato almeno un caso di positività (tra alunni, docenti o altro personale). Ovviamente le famiglie degli alunni possono scegliere se mandare i loro ragazzi a scuola o se chiedere la DAD (cioè la didattica a distanza). Per parecchie scuole esiste il problema di non avere un campo efficiente per poter eseguire la DDI (cioè la didattica digitale integrata). Lì dove c’è questo problema si studierà rapidamente il da farsi caso per caso. Domenica prossima 15 novembre dovrebbe esserci un nuovo DPCM che stabilirà cosa fare dalla prossima settimana, a seconda dell’andamento del contagio. Vista l’attuale situazione non è escluso che possa essere decisa una chiusura totale. In tal caso bisognerà procedere alla DAD per tutte le scuole, tentando ovviamente tutto il possibile per sistemare i segnali di rete dei vari Circoli Didattici ed Istituti.