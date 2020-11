SAN SEVERO – NUOVA PROROGA PER LE CARTE D’IDENTITÀ IN SCADENZA DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS

NUOVA PROROGA PER LE CARTE D’IDENTITÀ IN SCADENZA DURANTE L’EMERGENZA CORONAVIRUS

Con un emendamento all’ultimo Decreto Legge Covid approvato in commissione Affari costituzionali in Senato, il nuovo termine per le carte d’identità in scadenza entro il 31 dicembre 2020 viene rinviato al 30 aprile 2021. Per quanto riguarda l’espatrio, la validità resta invece quella indicata sul documento alla data di scadenza.

Il Sindaco Francesco Miglio e l’Assessore ai Servizi Demografici Valentina Stocola invitano i cittadini che si dovessero trovare in tale condizione di non recarsi presso gli uffici carte d’identità siti in piazza Municipio proprio per evitare assembramenti ed inutili code, sempre nell’ottica del contenimento del contagio da Covid-19.

San Severo, 11 novembre 2020

L’addetto Stampa dott. Michele Princigallo