SAN SEVERO – PRIMO APPUNTAMENTO ON-LINE DEL MAT MUSEO DELL’ALTO TAVOLIERE VENERDI’ 13 NOVEMBRE. IL MAT INCONTRA: EMILIANA PALMIERI E IL PICCOLO TEATRO ANDREA PAZIENZA

PRIMO APPUNTAMENTO ON-LINE DEL MAT MUSEO DELL’ALTO TAVOLIERE VENERDI’ 13 NOVEMBRE.

IL MAT INCONTRA: EMILIANA PALMIERI E IL PICCOLO TEATRO ANDREA PAZIENZA

Venerdì 13 novembre, alle ore 18.30, prenderà il via “Il MAT incontra”, un ciclo di appuntamenti tematici che si svolgerà on-line, in diretta Facebook, sulla fan page del MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, durante i quali sarà possibile chiacchierare con vari ospiti di diverse tematiche, dall’Archeologia, al Fumetto, alle arti visive, al ruolo della Cultura, al ruolo dei Musei con i Direttori di diversi musei, anche importanti. Ne sa notizia il Sindaco Francesco Miglio che segue direttamente la delega ai Servizi Museali.

Protagonista del primo appuntamento sarà Emiliana Palmieri che, moderata da Antonello Vigliaroli, operatore culturale del MAT e referente del centro di documentazione SPLASH Archivio ‘Andrea Pazienza’, illustrerà nel dettaglio il suo progetto “Piccolo Teatro Andrea Pazienza”, un ambizioso quanto necessario tentativo di ridare vita a un luogo, un sito storico-archeologico di rara bellezza e suggestione come il Casino Masselli, per creare uno spazio dedicato allo spettacolo dal vivo dove sostenere e promuovere una offerta culturale diversa; un luogo di incontro tra innovazione e tradizione delle diverse declinazioni del linguaggio artistico; una scuola di formazione permanente per maestranze teatrali, dove trasmettere competenze e tutelare i saperi dell’artigianato teatrale al fine di promuoverne la valorizzazione.

Emiliana Palmieri, originaria di San Severo, è da sempre vicina al mondo del Teatro, prima come appassionata, poi come professionista del settore. Laureata in ‘Storia del Teatro’ presso il DAMS di Roma, nel corso degli anni, Emiliana Palmieri ha collaborato con il Teatro Belli e il DAMS di Roma, il Comune di Roma, la società di produzione Società per Attori s.r.l., il Teatro Due e il Teatro Off Off di Roma, le società Anton Production s.r.l. e 369gradi. Nel 2019 ha fondato una sua società, la ASTARTE srls.

L’evento sarà preceduto dai saluti della dott.ssa Elena Antonacci, direttrice del MAT.

Durante l’incontro, attraverso i commenti il pubblico potrà rivolgere domande specifiche a Emiliana, e saranno proiettati alcuni appelli video di attori, registi, artisti e personalità dello spettacolo, che stanno calorosamente appoggiando e promuovendo l’idea di Emiliana Palmieri e sostenendo la campagna di crowdfunding, sulla piattaforma Gofundme, necessaria per cofinanziare il progetto.

Appuntamento venerdì 13 novembre, alle ore 18.30, sulla pagina Facebook del MAT Museo dell’Alto Tavoliere.

Informazioni:

Tel. 0882.339611

Email: mat.sansevero@comune.san-severo.fg.it

Facebook: Mat Museo dell’Alto Tavoliere

Instagram: mat_museo_alto_tavoliere

Twitter: @MATSanSevero





Si fa presente che il MAT Museo dell’Alto Tavoliere di San Severo, a seguito del DPCM del 3 novembre 2020, è chiuso temporaneamente al pubblico fino al 3 dicembre; il personale del museo è contattabile nei seguenti orari:

Lun.-Ven. 8.30-13.30

Lun. e Merc.: 16.00-19.00

San Severo, 11 novembre 2020

L’addetto Stampa