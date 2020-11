Di Antonella Stefanìa

TRASFERIRSI ALL’ESTERO

Oggi troviamo circa 5,5 milioni di italiani che hanno preferito trasferirsi all’Estero che continuare a

vivere in Italia. Non sappiamo bene i motivi che conduca la gente a fare questo tipo di scelta anche

se in realtà potrebbero essere molteplici. Tra questi abbiamo lo spostamento per motivi lavorativi lì

dove un giovane di 20 anni per esempio dopo il diploma decide di trasferirsi per fare nuove

esperienze e magari probabilmente per avere una stabilità economica, ci sono anche intere famiglie

disposte a trasferirsi probabilmente per cambiare vita o perché trovano dei seri problemi e decidono

da un giorno all’altro di stravolgere la propria vita. Troviamo anche nel trasferimento anche molte

difficoltà , la distanza con la propria famiglia con il proprio paese natale o con gli amici di vecchia

data. Sappiamo però che i cambiamenti anche quelli fatti col cuore possono portare comunque a

una grande difficoltà iniziale che poi col tempo magari potrebbe trasformarsi in opportunità e chissà

in nuove porte da esplorare .