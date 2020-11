SAN SEVERO – INTITOLAZIONE BIBLIOTECA SUORE SACRAMENTINE. WALTER SCUDERO RICORDA LA FIGURA DI MICHELINA DI PUMPO IN FUIANO

L’Istituto Comprensivo Paritario “Suore Sacramentine di Bergamo” di San Severo ha ricordato la Signora Michelina Di Pumpo in Fuiano dedicandoLe la biblioteca.

Particolarmente significativa la testimonianza del dott. Walter Scudero, medico anestesista, apprezzato e noto saggista e scrittore.

Padre Pio era solito dire che la donna è «l’angelo del focolare» intendendo, con questa tenera immagine, che ella è la custode della casa, della famiglia e dei suoi cari. Tanto si può affermare di MICHELA DI PUMPO in FUIANO, un pilastro fermo e luminoso, una sicurezza, tanto per i figli, Maria, Nicola e Massimo, che per il marito, Prof. Remo. Per i primi, lei è stata la MADRE sempre pronta ed attenta alle loro necessità, colei che non avvertì mai nulla di più importante da compiere che assisterli e guidarli nelle loro piccole o grandi “imprese”, preparando per loro, fin dall’infanzia, la via del futuro e continuando a seguirli, da adulti, con abnegazione, affetto e cura costanti. Per suo marito, fu la MOGLIE paziente, bella, intelligente e devota, la compagna pronta seguirlo, a consigliarlo e ad orientarlo nella giusta direzione, sempre con discrezione, divenendo parte integrante- ancorché oscurando se stessa – dei suoi successi culturali e non solo; così come in Proverbi (21,23), per merito di lei al fianco di lui, «il marito è stimato (…) quando siede in giudizio con gli anziani». Una donna, pertanto, esemplare nel suo amore tenero e operoso per la famiglia. Ma la sua benignità allargò l’orizzonte del suo impegno, diventando MODELLO: «Apre le sue palme al misero, stende la mano al povero» (P.31,20). La sua generosità non si chiuse nel cerchio dei suoi, ma si rivolse alla comunità. Questa donna, capace amministratrice della casa, ma lodata, altresì, per l’attenzione alle opere assistenziali e alle istituzioni ecclesiastiche, seppe essere la testimonianza realistica di una misericordia, familiare e sociale, autentica e profonda.



– DOTT. WALTER SCUDERO, medico, saggista, scrittore