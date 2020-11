APRICENA – TORNA A RIUNIRSI IL CONSIGLIO COMUNALE: OGGI IN DIRETTA IMPORTANTI COMUNICAZIONI DEL SINDACO SU EMERGENZA COVID

APRICENA. – Il Consiglio Comunale di Apricena continua a lavorare per il bene della città, anche in emergenza sanitaria.

Questa sera alle ore 19 in diretta streaming sulla pagina ufficiale COMUNE DI APRICENA, sarà possibile seguire i lavoro del Consiglio.

Oltre ai vari punti all’ordine del giorno (allegati), ci sarà una importante informativa del Sindaco sulla questione Covid.