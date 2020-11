VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Valentino Rossi sarà in pista nel weekend per il Gran Premio della Comunitat Valenciana. Il Dottore era risultato nuovamente positivo al coronavirus in un test a cui si era sottoposto martedì, ma i successivi due tamponi – eseguiti fra ieri e oggi – hanno dato esito negativo e dunque Rossi potrà salire in sella alla sua M1 già dalle libere di domani.

(ITALPRESS).