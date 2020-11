FOGGIA – In via di attivazione la sosta temporanea dinanzi agli ambulatori veterinari

In via di attivazione la sosta temporanea dinanzi agli ambulatori veterinari di Foggia, un piccolo passo per i nostri amici a 4 zampe

“Da qualche giorno è stata inoltrata la richiesta dell’Ordine Medici Veterinari di Foggia, con pec, al Sindaco Franco Landella, affinché venga emanata una specifica Ordinanza di sosta temporanea (Carico/Scarico 30 minuti) dinanzi agli ambulatori veterinari presenti in città. Molti Comuni d’Italia hanno già provveduto a rendere effettivo questo provvedimento a tutela della salute degli animali domestici”.

A parlare è il Consigliere Comunale, Giuseppe Fatigato, capogruppo del M5S al Comune di Foggia, accorto e sensibile alle molteplici problematiche del randagismo, tenuto conto che manca apposito spazio dedicato dinanzi agli ambulatori/cliniche veterinarie presenti in città.

“Chi ha un cane o un gatto ferito o malato perde oggi molto tempo alla ricerca di un parcheggio, con il rischio di peggiorare la salute degli animali. Mi faccio promotore fin d’ora, ad impegnarmi affinché questa problematica venga risolta in tempi brevi.

Il sindaco mi ha assicurato che è disponibile a licenziare questo atto di civiltà, che è stato già firmato. Un piccolo passo per i nostri amici a quattro zampe”, conclude il capogruppo pentastellato.