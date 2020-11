MARGHERITA DI SAVOIA – NUOVO BALZO DEI CONTAGI, TOCCATA QUOTA 50. DAL SINDACO LODISPOTO UN APPELLO AI GIOVANI

NUOVO BALZO DEI CONTAGI, TOCCATA QUOTA 50

DAL SINDACO LODISPOTO UN APPELLO AI GIOVANI

Aumentano vistosamente i casi di contagio da Covid-19 a Margherita di Savoia, con il totale che balza a quota cinquanta positivi. Ne dà conferma il Sindaco avv. Bernardo Lodispoto aggiornando la situazione: «Il numero di positività registrate sul territorio del nostro Comune sta crescendo in maniera considerevole e l’ultimo bollettino ci dice che siamo ormai a 50 persone attualmente positive: un dato che purtroppo sembra destinato a crescere ancora, soprattutto se dovessero proseguire gli atteggiamenti poco responsabili da parte di qualcuno. Mi rivolgo in questo momento soprattutto ai giovani: non mi stancherò mai di invitarli ad osservare tutte le precauzioni come l’uso della mascherina e del gel disinfettante, il rispetto del distanziamento sociale, ma soprattutto li esorto ad EVITARE CON CURA GLI ASSEMBRAMENTI INUTILI che sono il primo veicolo di diffusione del contagio nelle famiglie. La gravità della situazione ci ha imposto di emanare un’ordinanza di sospensione del mercato settimanale, che oggi non ha potuto avere luogo proprio a fronte della necessità di limitare gli spostamenti fuori di casa e gli assembramenti. Purtroppo questa seconda ondata della pandemia sta seminando morte ovunque e non sta risparmiando neppure Margherita di Savoia: invito ancora tutti alla massima cautela perché la situazione nel nostro territorio, nella Bat e in tutta la Puglia sta diventando sempre più allarmante».