SAN SEVERO – “I pericoli del web”. Il Club Inner Wheel organizza un confronto tra esperti, docenti, genitori ed educatori per definire le migliori strategie per tutelare giovani e ragazzi

“I pericoli del web”. Il Club Inner Wheel di San Severo organizza un confronto tra esperti, docenti, genitori ed educatori per definire le migliori strategie per tutelare giovani e ragazzi.

“Ricariche on line, cyberbullismo, social network e gaming on line: quali sono i pericoli che corrono i ragazzi quando sono connessi?”. A questo interrogativo si cercherà di individuare le possibili risposte durante il convegno organizzato da Club Inner Wheel di San Severo per oggi 12 novembre a partire dalle 19.30 su piattaforma Zoom. A relazionare sul tema “I pericoli del web” sarà l’avvocato Massimiliano Arena, del Foro di Foggia ed esperto di diritto minorile. Per anni avvocato divorzista, specializzato in tutela del patrimonio familiare, trust e fondi patrimoniali. Dal 1999 al 2010 project manager in America Latina e Africa per Ong umanitarie. Nel 2017 fonda Slidinglife, che entra subito tra le migliori startup italiane nella finale di Be-Heroes nel 2018, e nel 2019 vince il titolo di migliore startup italiana nel legal-tech. Autore del libro “Io, avvocato di strada”, edito da Baldini&Castoldi, in cui narra la sua esperienza di volontariato a favore dei senza fissa dimora. “L’invito a partecipare – spiega la presidente del Club, Concetta Pacentra -, è esteso a chiunque, genitore, insegnante, educatore, sia interessato all’argomento. Oggi i ragazzi continuamente connessi alla rete internet sono esposti, inconsapevolmente tanti pericoli. Il nostro incontro vuole fornire a genitori ed insegnanti alcuni strumenti utili a rendere i ragazzi consapevoli che la rete internet può essere fonte di informazioni ed opportunità ma allo stesso tempo di pericoli soprattutto per i più giovani”. Per partecipare al convegno è necessario ottenere il link di accesso contattando la presidente del Club, professoressa Pacentra oppure la segretaria del Club, professoressa Antonella Pellegrino, scrivendo all’indirizzo di posta elettronica: iiw.it.sanseverocarf@gmail. com.