TORREMAGGIORE – CONFEZIONAVA DI NASCOSTO ESPLOSIVI NELLA CANTINA! ARRESTATO UN INCENSURATO!

POLIZIA DI STATO ARRESTA INCENSURATO A TORREMAGGIORE

FABBRICAVA ESPLOSIVI IN HOUSE

Aveva adibito una cantina della propria abitazione a laboratorio ove confezionava materiale esplodente per poi rivenderlo al mercato nero. Con l’accusa di detenzione e fabbricazione di materiale esplosivo, la Squadra Mobile della Questura di Foggia, coadiuvata dagli artificieri e dalle unità cinofile antiesplosivo della Questura di Bari nonché dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”, ha tratto in arresto a Torremaggiore, un incensurato del luogo.

Gli agenti, nel corso di un servizio straordinario finalizzato al contrasto del traffico di armi e di esplosivi, hanno effettuato una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo estendendo le operazioni ad una cantina che era stata adibita alla fabbricazione clandestina di prodotti esplosivi.

Nel corso dell’operazione è stato rinvenuto e sequestrato un considerevole quantitativo di esplosivo in polvere nonché tutto l’occorrente per costruire delle bombe artigianali che, secondo le valutazione degli artificieri, avrebbero il carattere della “micidialità”. In proposito, va sottolineato come l’esplosivo è stato ritrovato in un luogo inidoneo alla conservazione, con grave rischio per l’incolumità delle famiglie residenti nello stesso stabile condominiale dell’indagato.

La posizione dell’arrestato, al momento detenuto presso la Casa Circondariale di Foggia, è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria che dovrà pronunciarsi sulla convalida dell’arresto.