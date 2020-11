SAN SEVERO – TEATRO VERDI, SOSPESE LE RAPPRESENTAZIONI TEATRALI FINO AL PROSSIMO 3 DICEMBRE

Città di San Severo

Stagione Teatrale 2019/2020

DPCM del 3/11/2020 – sospensione rappresentazioni teatrali sino al 3 dicembre 2020

Si informa il gentile pubblico che è intento del Consorzio Teatro Pubblico Pugliese riprogrammare tutti gli spettacoli inseriti nella Stagione Teatrale 2019/2020 sospesi per effetto dei decreti che hanno interrotto l’attività nei teatri, sino all’ ultimo DPCM

emanato il 3 novembre 2020, che ha vietato, nuovamente, la messa

in scena degli spettacoli teatrali nonché gli eventi aperti al pubblico

dal 26 ottobre al 3 dicembre 2020.

Pertanto i titoli in possesso degli abbonati, che non abbiano fatto richiesta di rimborso, prevista dai diversi interventi legislativi, risultano ancora validi.

Soltanto nel caso in cui non sarà possibile riprogrammare gli

spettacoli sospesi, ne sarà comunicato l’ annullamento e si potrà,

conseguentemente, procedere con il rimborso degli abbonamenti.

Nell’ auspicio che l’apertura dei Teatri possa avvenire quanto prima, si porgono cordiali saluti.



Il Sindaco avv.Francesco Miglio

L’ Assessore avv. Celeste Iacovino