RODI GARGANICO – COVID-19 – VENERDÌ – CI SONO ANCORA DIVERSI CASI POSITIVI

Il giorno 9 novembre sono stati effettuati 93 tamponi e i risultati danno una buona speranza. I risultati vedono 69 negativi ma ancora 24 positivi. Il Sindaco di Rodi garganico ha deciso di prolungare la chiusura della scuola fino a data da destinarsi con l’augurio da parte sua e dell’ Amministrazione comunale di una pronta guarigione a tutte le maestre e bambini nella speranza che presto tutto andrà per il meglio, anche per poter recuperare le lezioni che sono andate perse in questi giorni difficili per la nostra popolazione. Si sta provvedendo per la disposizione di un Container per effettuare tamponi nei pressi di Lido del sole anche alle persone che vengono da fuori e nei prossimi giorni inizieranno anche i lavori della Chiesa di Rodi Garganico San Nicola di Mira, due notizie confortanti che danno speranza e fanno comprendere alla popolazione di non essere soli.