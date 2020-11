Governo, vertice su riforme e programma “Spirito costruttivo”

ROMA (ITALPRESS) – Si è svolta una riunione coordinata dal ministro Federico D’Incà sulle riforme e il programma di governo. Al tavolo tutti i capigruppo di maggioranza e il capo di gabinetto del premier, Alessandro Goracci.

Nel corso della riunione si è proceduto a scegliere un metodo di lavoro: il ministro per i Rapporti con il Parlamento porterà avanti una verifica sull’attuazione dei 29 punti del programma sottoscritto nel 2019 che verrà consegnata ai capigruppo all’inizio della prossima settimana. “Durante la riunione è emerso uno spirito costruttivo da parte di tutti i partecipanti in particolare nella volontà di coinvolgere attivamente il Parlamento, attraverso il lavoro dei gruppi, in questa verifica che contribuirà a porre le basi per le prossime iniziative di Governo”, spiegano fonti di governo.

(ITALPRESS).