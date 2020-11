MARGHERITA DI SAVOIA – COVID-19, NONOSTANTE 18 NEGATIVIZZATI IL TOTALE DEGLI ATTUALMENTE POSITIVI SALE A 75

COVID-19, NONOSTANTE 18 NEGATIVIZZATI

IL TOTALE DEGLI ATTUALMENTE POSITIVI SALE A 75

Nuovo aggiornamento sul numero dei contagi da Covid-19 a Margherita di Savoia: «In base all’ultimo report pervenutoci dalla ASL – dichiara il Sindaco, avv. Bernardo Lodispoto – nonostante vi siano 18 pazienti che risultano ora negativizzati, il totale degli attualmente positivi sul nostro territorio sale a 75. Questo dimostra in maniera inequivocabile quanto asserisco già da diverse settimane: c’è in giro ancora troppa superficialità, troppa disinvoltura nei comportamenti in questa fase così delicata e soprattutto poca responsabilità verso se stessi ed i propri cari. Io rinnovo ancora una volta un forte appello a tutti, soprattutto ai più giovani, ad osservare con scrupolo le indicazioni che ci vengono fornite dalle autorità sanitarie: usare sempre la mascherina, lavare e disinfettare costantemente le mani, ridurre gli spostamenti fuori di casa allo stretto indispensabile, e soprattutto evitare assembramenti inutili che sono il primo fattore di moltiplicazione del contagio. Più saremo attenti ad osservare queste semplici regole, prima usciremo da questa angosciosa pandemia che sta seminando lutti e paure anche nella nostra comunità».