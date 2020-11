SAN SEVERO – LIBRERIA ORSA MINORE – LUNEDÌ 16 NOVEMBRE EVENTO ONLINE – FRANCESCO CAROFIGLIO PRESENTA POESIE DEL TEMPO STRETTO

LIBRERIA ORSA MINORE

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2020 – ORE 19

EVENTO ONLINE

sulla pagina Facebook della libreria

FRANCESCO CAROFIGLIO

presenta

POESIE DEL TEMPO STRETTO

(Piemme, 2020)

dialoga con l’autore

Nazario Vasciarelli

«Da bambino giocavo con i disegni. Lo facevo per ore, ogni giorno. Negli anni è diventata un’abitudine, necessaria, per tutti i giorni della mia vita. Poi sono venute le parole, le storie, i romanzi. E di nascosto le poesie.

In questo libricino disegni e poesie camminano insieme, per la prima volta, senza un legame apparente. E diventano piccole storie, di passaggio, raccontate con pochi tratti, con poche parole.»

Francesco Carofiglio, scrittore, architetto e regista, è nato a Bari. Oltre a “L’estate del cane nero”, “Ritorno nella valle degli angeli” e “Radiopirata” (tutti usciti per Marsilio), ha pubblicato per BUR il romanzo “With or without you” e per Rizzoli, in coppia con il fratello Gianrico, nel 2007 la graphic novel “Cacciatori nelle tenebre” e nel 2014 “La casa nel bosco”. Per Piemme, ha scritto “Wok” e “Voglio vivere una volta sola”, “Una specie di felicità”, nell’autunno 2017, “Il Maestro”e L’estate dell’incanto nel 2019. Con Laterza, nel 2018, “Jonas e il Mondo Nero” e per Il Battello a Vapore “Jonas e il predatore degli incubi” nel 2020.

https://www.facebook.com/libreria.orsaminore