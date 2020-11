TORREMAGGIORE – SERIE B CALCIO A 5 – FINALE AL CARDIOPALMA, LA POLISPORTIVA PASSA A VENAFRO

Prima vittoria in trasferta per la Polisportiva, che in grande emergenza passa a Venafro al termine di una partita incredibile che vedeva i rossoblu sotto nel punteggio per 5-4 a 3′ dal termine.

Andiamo con ordine: Olivieri deve fare a meno di Angelini, assente per motivi di salute, Tricarico per motivi personali e Spano a causa di un improvviso impegno lavorativo.

Partenza subito in salita con i padroni di casa che passano in vantaggio dopo 2′ su azione di corner e raddoppiano poco dopo al termine di un’azione insistita.

Heredia 🇦🇷 accorcia con un destro a fil.di palo e Dopico 🇪🇦 dopo aver colpito una traversa aggiusta la mira finalizzando uno schema su punizione.

Neanche il tempo di esultare che Carropi 🇪🇦 sigla il 3-2 che manda le squadre negli spogliatoi.

Anche nella.ripresa il Venafro parte forte ma è Rossa 🇧🇷 che al 6′ realizza con un gran destro da fuori. Lo stesso calcettista rasiliano poco dopo è protagonista di uno sfortunato autogol. I rossoblu non si scompongono e Lupoli serve Pazienza che è freddo ed insacca alle spalle del portiere avversario la rete del 4-4. Primo gol in Serie B per il giovanissimo classe 2002, sicuramente tra i migliori in campo.

La Polisportiva prova a premere ma a 6’30” dal termine Russi riceve il secondo giallo. In superiorità il Venafro segna il gol del 5-4 a 5’30” dalla sirena.

Dopico prende la traversa e poco dopo sugli sviluppi di un calcio di punizione conquistato da Lupoli, su assist di Rossa il bomber di Cadice realizza il 5-5 con un gran sinistro.

Dopo neanche 30″ Heredia finalizza una bellissima azione e regala il primo vantaggio di giornata agli uomini di mr Olivieri. Il Venafro ci prova con il quinto di movimento senza mai creare pericoli, anzi sono Heredia e Rossa a mancare il gol per pochi cm.

Finisce 5-6 una partita bella e intensa, con i Rossoblu che portano a casa 3 punti importanti per la.classifica nonostante tre assenze pesantissime.

Avanti così, prossimo appuntamento in programma sabato prossimo, 21 novembre, contro il Sammichele che oggi ha pareggiato 3-3 contro l’Itria.

SPORTING VENAFRO 5️⃣

POLISPORTIVA TORREMAGGIORE 6️⃣

⚽⚽ Heredia

⚽⚽ Dopico

⚽ Rossa

⚽ Pazienza