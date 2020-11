BASKET SERIE A2 – CONFERMATO INIZIO DEL CAMPIONATO. CESTISTICA SAN SEVERO PRIMA GARA SABATO 21 NOVEMBRE A LATINA!

In giornata di oggi si è riunito il Consiglio Direttivo di Lega Nazionale Pallacanestro. Queste le più rilevanti determinazioni. – Sono stati nominati vicepresidenti Federico Grassi (Napoli Basket) per la Serie A2, e Vito Quinto (Lions Bisceglie) e Nicola Bernardi (Virtus Padova) per la Serie B.

– Campionato di Serie A2: è stato confermato l’inizio per il 22 novembre. Valutata la possibilità di alcune variazioni al calendario, ed analizzato il meccanismo relativo alle retrocessioni. Le proposte saranno presentate alla riunione delle Società di A2 prevista per martedì 17 novembre. La Cestistica San Severo farà il suo esordio sabato sera 21 novembre a Latina.

– Campionato Serie B: considerando il torneo prettamente dilettantistico, il numero elevato delle partecipanti e le complessità legate all’organizzazione delle trasferte, nella contingenza vissuta nel Paese, sarà condivisa dal Consiglio Direttivo, e poi proposta al Settore Agonistico FIP, una revisione del format di svolgimento.

Valutando la conferma di inizio del campionato al 22 novembre, o un possibile slittamento al 29 novembre. La Segreteria LNP ha già avviato una bozza di lavoro da condividere con la FIP.