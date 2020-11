CALCIO SERIE C – CHE FOGGIA!!! I ROSSONERI SBANCANO CAVA!!!

Di Lino Mongiello

CAVESE – FOGGIA 0-1

RETI: 10’ st Curcio (rig.) .

CAVESE (3-5-1-1): Russo 6; De Franco 6, Matino 5.5, Cannistrà 5 (30’ st Tazza 5); Favasuli 5.5 (21’ st Pompetti 5.5), Onisa 5.5 (11’ st Russotto 5.5), Cuccurullo 6, Esposito 6, Semeraro 6; Montaperto 5.5 (21’ st De Paoli 5.5); Senesi. In panchina: Bisogno, Ricchi, Marzupio, De Luca, Oviszach, Forte, Zedadka, Vivacqua. Allenatore: Facciolo 5.5.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli 7; Anelli 6 (17’ Del Prete 6.5), Gavazzi 5.5, Germinio 6; Kalombo 6, Vitale 6 (28’ st Baldé 6), Salvi 6.5 (28’ st Gentile 6), D’Andrea 6, Di Jenno 6; Curcio 7 (41’ st Aramini sv); Dell’Agnello 5.5 (1’ st Rocca 7). In panchina: Vitali, Ndiaye, Raggio Garibaldi, Garofalo, Lucarelli, Pompa, Regoli. Allenatore: Marchionni 6.5.

ARBITRO: Ubaldi di Roma1 6.5.

NOTE: serata gradevole, terreno in discrete condizioni. Ammoniti: Anelli, Favasuli, Russo, Germinio, Esposito, Aramini. Angoli: 4-5. Recupero: 1′, 4′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.

Cava dei Tirreni 15 novembre 2020. Vittoria sofferta del Foggia sul campo della Cavese (0-1). La Campania porta bene ai rossoneri che dopo Caserta, colgono il secondo colpo esterno della stagione. Non è stato facile però avere la meglio sulla giovane combriccola, orfana del dimissionario Mister Modica. I metelliani hanno tenuto bene il campo e messo in difficoltà gli avversari, non consentendo di potersi esprimere al meglio. E’ una vittoria importantissima per il morale e per portarsi in una zona di classifica certamente più tranquilla. E’ la vittoria del gruppo che ha dimostrato di essere unito e, al di là della buona prestazione collettiva, su tutti va evidenziata quella di Fumagalli che sullo 0-0 ha neutralizzato il calcio di rigore di Favasuli e di Curcio, autentico mattatore in avanti. Il gol del successo rossonero, il sesto del numero “dieci”, ha confermato le qualità di rigorista infallibile. Non è stata una bella partita. La Cavese aveva l’obbligo di muovere la classifica ed ha puntato tutto sul bloccare sul nascere le iniziative dei rossoneri. Per tutto il primo tempo c’è riuscita. E bene. L’unica emozione dei primi 45’ è giunta dall’angolo battuto da Curcio. Germinio (8’) ci è arrivato bene ma il colpo di testa è risultato debole e centrale. La gara è diventata spigolosa e molto spezzettata dai continui falli. La giovane Cavese ha blindato tutti i varchi possibili, soprattutto sulle corsie esterne dove Kalombo e Di Jenno sono stati braccati ad “uomo”. Il Foggia non è riuscito a prendere in mano l’iniziativa del gioco e l’irregolarità del terreno di gioco del “Lamberti” non ha aiutato molto. Diventava davvero difficile controllare per bene la palla e metter su due-tre passaggi di fila. Per fortuna la gara si disputava a porte ed è stata risparmiata la noia ai potenziali tifosi. I primi 45’ passano lentamente e si rientra negli spogliatoi con una sola emozione già raccontata. Nell’intervallo Marchionni ne avrà dette parecchie ai suoi ragazzi. Alla ripresa del gioco l’allenatore rossonero manda Rocca in campo al posto del fumoso Dell’Agnello. Si dovrebbe vedere un Foggia diverso ma bastano pochi minuti e Gavazzi ne combina un’altra delle sue. Stende Montaperto (5’)in area e provoca la concessione del calcio di rigore. Alla battuta ci va lo specialista Favasuli (6’) ma Fumagalli lo ipnotizza e neutralizza il tiro. Scampato il pericolo, si svegli il Foggia. Rocca (7’) ci prova dalla distanza ma il tiro è troppo centrale. Il Foggia ora spinge di più e dalla battuta del terzo angolo Germinio (9’) viene trattenuto vistosamente e stavolta l’arbitro decreta la massima punizione a favore dei rossoneri. Curcio (10’), vero specialista, di piatto destro manda la sfera all’angolo opposto rispetto al tuffo disperato di Russo. Sullo 0-1 Marchionni non vuol correre altri rischi e sostituisce l’ammonito Anelli con Del Prete, anche perché sull’altra sponda entra il temibile Russotto. Nel finale il Foggia potrebbe chiudere definitivamente i conti ma D’Andrea (39’) si fa rimontare da Semeraro mentre sta per battere a rete e Balde (47’) perde l’attimo buono per realizzare il primo gol con la nuova casacca.