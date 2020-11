Hamilton trionfa al Gp di Turchia, settimo titolo mondiale in carriera

ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Lewis Hamilton vince il GP di Turchia e si laurea campione del mondo di Formula 1 per la settima volta in carriera eguagliando il record di Michael Schumacher. Il pilota inglese della Mercedes, in una gara bagnata caratterizzata da incidenti e colpi di scena, è riuscito a mettersi tutti alle spalle precedendo sul traguardo il messicano Sergio Perez su Racing Point e il tedesco Sebastian Vettel con la Ferrari che completano il podio. Quarto posto, invece, per la ‘Rossà di Charles Leclerc che conferma l’ottima prova delle due vetture di Maranello, con il monegasco a precedere la McLaren di Carlos Sainz e le due Red Bull di Max Verstappen e Alexander Albon. A completare la zona punti, poi, la McLaren di Lando Norris, la Racing Point di Lance Stroll e la Renault di Daniel Ricciardo.

