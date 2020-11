Locatelli “si iniziano a vedere effetti misure contro il Covid”

ROMA (ITALPRESS) – “C’è una iniziale ma chiara riduzione di trasmissibilità. L’indice di contagiosità attualizzato è sceso da 1.7 a 1.4. Si cominciano a vedere tutti gli effetti delle misure messe in atto, quelle del Dpcm del 24 ottobre”. Lo ha detto Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, intervistato da Lucia Annunziata a “Mezz’ora in più”.

“Erano i più restringenti, tutto questo si è tradotto nell’obiettivo che si auspicava di raggiungere – prosegue – ossia un contenimento. Siamo ancora in una situazione critica, non vorrei aver dato un messaggio eccessivamente rassicurante. Dobbiamo confermare questa iniziale decelerazione”.

