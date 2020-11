APRICENA – DALLA SETTIMANA PROSSIMA A CASA MATTEO SALVATORE SI ESEGUIRANNO TAMPONI ANTIGENICI VELOCI E MOLECOLARI

DALLA SETTIMANA PROSSIMA A CASA MATTEO SALVATORE SI ESEGUIRANNO TAMPONI ANTIGENICI VELOCI E MOLECOLARI.

Questa mattina i tecnici dell’ASL hanno eseguito il sopralluogo presso la nostra struttura pubblica CASA MATTEO SALVATORE, per mettere in atto l’accordo istituzionale raggiunto nei giorni scorsi dal Sindaco Antonio Potenza e il Direttore Generale dell’ASL Foggia Vito Piazzolla. Dopo grande insistenza del Sindaco, anche ad Apricena si eseguiranno tamponi rapidi e molecolari per ridurre i tempi di attesa che i nostri concittadini stanno subendo nelle ultime settimane per l’esecuzione del tampone.

L’ASL ha apprezzato molto la struttura e il parcheggio antistante in Piazza San Josemaria Escriva che renderà molto agevole le operazioni.

Si ricorda che tale postazione sarà gestita direttamente dall’ASL secondo i protocolli e i criteri previsti nelle linee guida dell’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.

Si ringrazia il dott. Piazzolla per la disponibilità e la proficua collaborazione verso la nostra comunità.

Affrontiamo questa fase difficile tutti insieme, consapevoli che stiamo dando il massimo per la collaborazione e TUTTI INSIEME CE LA FAREMO.

FORZA APRICENA

IL SINDACO

Antonio Potenza