SAN SEVERO – L’A.C. RICORDA NINO CASIGLIO A 25 ANNI DALLA SCOMPARSA

L’Amministrazione Comunale, Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, in occasione della ricorrenza dei 25 anni dalla scomparsa del prof. Nino Casiglio , avvenuta il 16 novembre 1995, intende ricordare la sua figura attraverso alcune iniziative.

“Nino Casiglio – ricordano il Sindaco, avv.Francesco Miglio e l’Assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione, avv.Celeste Iacovino – rappresenta uno dei cittadini più illustri ed autorevoli della nostra città, che si è distinto a livello nazionale in campo letterario con una produzione di romanzi da cui si evince l’amore e l’attaccamento per la sua terra. Egli ha incarnato, inoltre, la figura del politico serio ed illuminato, sensibile alle istanze dei diversi strati sociali, e dell’educatore appassionato, sempre pronto a mettere a disposizione dei suoi studenti la sua cultura e la sua preparazione. Egli rappresenta un esempio per i nostri giovani cittadini e per questo far conoscere la sua storia personale e le sue opere è un dovere per tutti noi”.

Al fine di avvicinare gli studenti alla conoscenza dei grandi protagonisti della nostra terra, l’Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione ha, quindi, invitato tutti i dirigenti ed i docenti di letteratura italiana delle scuole secondarie di primo e secondo grado della città , nella settimana dal 16 al 21 novembre 2020 ad inserire durante le ore scolastiche alcuni momenti di approfondimento della figura di Nino Casiglio attraverso il racconto della sua biografia ed attraverso la lettura agli studenti di alcuni brani tratti dalle sue opere, mettendo anche a disposizione la pagina facebook dell’Assessorato per eventuali pubblicazioni dei lavori svolti. Inoltre, dal 16 al 21 novembre 2020, la dott.ssa Rosalba Pistillo, la dott.ssa Valentina Paternoster e la sig.ra Barbara Bellebuono, in collegamento dalla Biblioteca Comunale “Alessandro Minuziano” sulla pagina facebook dell’Assessorato alla Cultura, leggeranno al pubblico virtuale alcuni brani tratti dai romanzi di Nino Casiglio.