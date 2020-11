CERIGNOLA – VASTA OPERAZIONE DELLA POLIZIA, 200 AGENTI IMPEGNATI, DIVERSI ARRESTI ED UN IMPONENTE SEQUESTRO DI DROGA

CERIGNOLA: OPERAZIONE ALTO IMPATTO.

Sono proseguiti in maniera incessante i servizi interforze di controllo straordinario del territorio ad alto impatto dal 9 al 15 novembre scorsi, ponendo in essere una serie di operazioni preventive e repressive all’interno della città con l’impiego di oltre 200 uomini.

L’attività preventiva è consistita, soprattutto, nel presidiare gli obiettivi sensibili maggiormente esposti ai reati predatori, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare e controllare n.865 persone e n.489 veicoli, nonché di effettuare 13 perquisizioni sul posto ai sensi dell’art.4 L.152/75.

Inoltre, sono state effettuate 4 perquisizioni domiciliari in abitazioni e locali del centro cittadino.

E’ stato tratto in arresto F.A. cl.74, ivi residente, incensurato, per detenzione illegale di arma clandestina BERETTA 9×21 e 13 munizioni dello stesso calibro e di arma comune da sparo, segnatamente pistola cal.7.65 con matricola, risalente al 1942 né censita in S.D.I. né da ricercare.

E’ stato tratto in arresto E.D.G. cl.70, pregiudicato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente:

kg.1,834 di cocaina, kg.45,906 di hashish, g.38,6 di marijuana e kg.3,750 di eroina, numerosissimo materiale per il confezionamento e sostanza da taglio;

nonché per detenzione illegale di armi clandestine e relative munizioni:

pistola semiautomatica cal.9×21 con matricola abrasa e 32 munizioni dello stesso calibro e pistola cal.357 magnum con matricola abrasa e 26 munizioni dello stesso calibro.

Si tratta del più alto contenuto di sostanze stupefacente sequestrato in una sola operazione durante l’anno in corso.

E’ stato tratto in arresto F.L. cl.85, ivi residente, pregiudicato, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione per due violazioni della sorveglianza speciale della P.S. commesse nell’anno 2011.

E’ stato tratto in arresto D.R. cl.69, ivi residente, pregiudicato, in esecuzione di ordine di carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena di mesi sei di arresto, per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso, reato commesso a Pescara nell’anno 2014.

In collaborazione con la Polizia Locale, in questo rione Torricelli, via XX Settembre e via Consolare, luoghi di stazionamento di numerosi commercianti abusivi, sono stati, altresì, controllati 3 commercianti di frutta e verdura ed elevati due verbali di contestazione di violazione amministrativa, con conseguente sequestro di nr.18 casse di frutta, bilance e materiale vario per l’esposizione della merce ed un verbale di violazione del codice della strada per aver occupato la sede stradale senza osservare le prescrizioni della concessione in possesso.

Controllati nr.42 esercizi pubblici ed elevati 7 verbali di contravvenzione delle norme sull’emergenza epidemiologica.

Foggia 17.11.2020