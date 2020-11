SAN MARCO IN LAMIS – ARRESTATO UN 23ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI STUPEFACENTI

Durante i quotidiani servizi di controllo del territorio svolto dai Carabinieri della Stazione di San Marco in Lamis, i militari notavano nel centro storico, in una zona generalmente poco frequentata, un movimento insolito di giovani davanti all’abitazione di un soggetto ventitreenne, sottoposto agli arresti domiciliari per reati inerenti gli stupefacenti.

I militari, quindi, decidevano di accedere all’interno dell’abitazione ed effettuare una perquisizione domiciliare che dava esito positivo in quanto permetteva di rinvenire all’interno della cucina, occultata dentro alcuni cassetti, delle dosi già confezionate di marijuana, una busta della stessa sostanza del peso complessivo di 215 grammi nonché materiale per il confezionamento.

Successivamente l’A.G. convalidava l’arresto, disponeva la traduzione presso la casa circondariale di Foggia e nel giudizio per direttissima lo sottoponeva agli arresti domiciliari.