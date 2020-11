SAN SEVERO – Covid-19. La Giunta delibera un contributo per gli Istituti scolastici di competenza comunale per l’implementazione delle connessioni internet

Covid-19. La Giunta delibera un contributo per gli Istituti scolastici di competenza comunale per l’implementazione delle connessioni internet.

“Si tratta – dichiarano il Sindaco, avv.Francesco Miglio e gli Assessori alla Pubblica Istruzione avv.Celeste Iacovino, e ai Lavori Pubblici ing. Luigi Montorio – di un sostegno che l’amministrazione ritiene necessario soprattutto in un periodo emergenziale come quello che stiamo vivendo in cui le Istituzioni devono garantire che i diritti fondamentali , come quello alla studio, non vengano sacrificati”.

L’Amministrazione Comunale di San Severo, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da parte dei dirigenti delle scuole di competenza comunale, circa la necessità di potenziamento della rete internet per consentire il regolare svolgimento della didattica integrata e garantire la stessa a tutte le famiglie richiedenti, con delibera di Giunta Comunale ha autorizzato la corresponsione di un contributo da destinare agli Istituti scolastici di competenza comunale per l’implementazione delle connessioni internet. Il contributo verrà erogato dopo rendicontazione delle spese da parte delle scuole interessate.