CALCIO SERIE C – TRASFERTA AMARA, IL FOGGIA SI ARRENDE A TERAMO

Di Lino Mongiello

TERAMO – FOGGIA 2-0

RETI: 3’ st Cappa, 39’ Pinzauti.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski 6; Diakité 6 (41’ st Trasciani sv), Soprano 6, Piacentini 6, Tentardini 6; Arrigoni 6.5, Santoro 6; Ilari 6, Bombagi 6 (20’ st Mungo 5.5), Cappa 6.5 (25’ st Gerbi 5.5); Pinzauti 6.5 (41’ st Bunino sv). In panchina: Valentini, Costa Ferreira, Di Francesco, Celentano, Di Matteo, Viero, Iotti. Allenatore: Paci 6.

FOGGIA (3-5-1-1): Fumagalli 6; Anelli 5, Gavazzi 6, Germinio 5.5; Kalombo 5.5, Gentile 5.5 (13’ st Raggio Garibaldi 5.5), Salvi 6 (13’ st Balde 5.5), Rocca 6 (30’ st Vitale), Di Jenno 6; Curcio 6; D’Andrea 5.5 (37’ st Dell’Agnello). In panchina: Vitali, Galeotafiore, Ndiaye, Del Prete, Garofalo, Lucarelli, Aramini, Pompa. Allenatore: Marchionni 5.5.

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco 5.5.

NOTE: serata autunnale, terreno sintetico. Ammoniti: Anelli, Curcio, Salvi, Ilari, Vitale. Angoli: 3-4. Recupero: 1′, 4′. Partita giocata a porte chiuse nel rispetto del protocollo anti Covid.

Teramo, 18 novembre 2020. Il Foggia interrompe bruscamente a Teramo il filotto di risultati positivi perdendo una gara che, senza i gravi errori della difesa, avrebbe potuto consentire di conquistare un importante punticino per la classifica. Invece, ancora una volta, le gravi disattenzioni nel reparto arretrato sono pagate a caro prezzo. Anche perché poi in avanti, è risaputo, il Foggia, a parte Curcio, non ha elementi in grado di fare la differenza. Sicuramente non era Teramo la tappa fondamentale per il cammino dei rossoneri ma, onestamente, gli avversari odierni non sono apparsi così irresistibili. Sicuramente solidi in attacco ma contro lo spuntato Foggia hanno avuto una serata ancor più facile da gestire. Alla vigilia del match Mister Marchionni aveva chiesto ai suoi ragazzi umiltà e determinazione. Elementi essenziali per tener testa al Teramo, vice capolista. Ebbene, capitan Salvie compagni hanno fedelmente rispettato i suggerimenti del loro allenatore. Che rispetto alla gara di Cava ha apportato un paio di variazioni all’undici iniziale. Ma poi tutto è stato vanificato, come detto, con le amnesie difensive. Il Foggia, in campo col “verde” della terza maglia, almeno nella prima frazione si affida al solito pressing piuttosto alto che non consente al Teramo di poter ragionare. Le trame di gioco sono pressoché inoffensive e, a parte qualche timida iniziativa individuale, c’è poco da salvare nei primi 45’. Curcio (2’), stop e tiro al volo tenta l’ennesimo colpo ad effetto sorpresa. E poi in area rischia parecchio Germinio (6’) “agganciato” a Pintaudi che scivola. Il Teramo vorrebbe sfondare ma non ci riesce. L’esasperazione del pressing rossonero sin dalla trequarti dà buoni frutti ma quando salta il minimo equilibrio provoca l’allungamento tra i reparti e i padroni di casa provano a scavalcare il folto centrocampo degli ospiti col lancio lungo. Creando qualche imbarazzo alla difesa ospite. Il Teramo però ha l’occasione più clamorosa per annullare lo 0-0 ma il colpo di testa di Ilari (42’) sbatte sotto la traversa non superando la linea bianca. Si ricomincia a giocare e Anelli emula Gavazzi versione Turris e con un errore marchiano consente a Bombagi di presentarsi davanti a Fumagalli pronto a respingere il tiro ma sulla ribattuta è pronto Cappa (3’) a infilare in rete per il vantaggio teramano. Prova a reagire il Foggia e quando D’Andre mette in mezzo la sfera, Curcio (10’) non arriva per un soffio all’appuntamento vincente. Marchionni inserisce Balde e Raggio Garibaldi nel tentativo di dare più spinta in chiave offensiva. Ma è ancora il Teramo a farsi pericoloso con Pintaudi (21’) da posizione defilata, con la difesa rossonera ancora piuttosto sbadata. Entra anche Vitale per Rocca ma il Teramo non a caso ha la difesa meno battuta del campionato e per lo “spuntato” Foggia è davvero difficile creare grattacapi. L’ultima carta da giocare è Dell’Agnell. Curcio (38’) prova inutilmente dalla distanza. Ma il Teramo sfrutta ancora il minimo errore in difesa e Pinzauti (39’), imbeccato da Mungo, e lasciato solo da Gavazzi e Germinio, fulmina Fumagalli con un diagonale potente e velenoso. Il gol del 2-0 chiude praticamente il match. Il Foggia prova a riaprire le sorti della gara ma lì davanti c’è lo zero assoluto.