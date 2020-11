FOGGIA – LA POLIZIA ARRESTA UN PREGIUDICATO PER TENTATA RAPINA IMPROPRIA, LESIONI AGGRAVATE IN ZONA ASI AI DANNI DI UNA GUARDIA GIURATA

FOGGIA: POLIZIA DI STATO ARRESTA PREGIUDICATO PER TENTATA RAPINA IMPROPRIA LESIONI AGGRAVATE IN ZONA ASI AI DANNI DI UNA GUARDIA PARTICOLARE GIURATA.

Nella giornata del 15 novembre u.s., Agenti della Polizia di Stato delle Volanti della Questura di Foggia hanno tratto in arresto un 39enne , per tentata rapina impropria e lesioni aggravate ai danni una guardia giurata in servizio di vigilanza presso una ditta della Zona Industriale di Foggia(ASI).

In particolare gli Agenti intervenuti, accertavano che la guardia giurata verso le ore 18:00 nel corso del suo servizio notava una scala appoggiata alla recinzione della ditta ed all’interno del piazzale 6 persone travisate, che alla sua vista fuggivano risalendo sulla scala . Lo stesso dopo aver richiesto ed atteso l’ausilio di un suo collega bloccava l’ultimo dei fuggitivi che per cercare di garantirsi la fuga lo colpiva al volto con un calcio procurandogli delle lesioni e la rottura degli occhiali da vista che indossava.

La persona fermata dalle guardie giurate, che indossava ancora un paio di guanti in lattice ed un cappello con visiera, veniva consegnato agli agenti delle volanti intervenuti, che da successiva perquisizione gli rinvenivano addosso e sequestravano oltre ad una ricetrasmittente, arnesi ed attrezzi atti allo scasso (un chiodo in ferro modificato, una chiave inglese ed una torcia).

Il giovane veniva tratto in arresto e dopo la convalida sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione.