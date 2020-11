APRICENA – SANZIONATO IL TITOLARE DI UNA FABBRICA DI FUOCHI PIROTECNICI

Nella scorsa settimana, Agenti della Divisione Amministrativa della Questura di Foggia, nell’ambito di un’attività di controllo finalizzata a prevenire comportamenti non in linea con le vigenti disposizioni di legge, riguardanti la corretta manipolazione di materiale esplodente, effettuavano una serie di controlli nei comuni di San Severo, Apricena e Torremaggiore ove tali industrie sono concentrate.

In particolare , in una di queste fabbriche di fuochi d’artificio ubicata in Apricena, gli agenti accertavano che all’interno un operaio, intento a manipolare materiale esplodente, risultava privo di autorizzazione al confezionamento di fuochi di artificio.

Per tale comportamento il titolare della fabbrica veniva deferito in stato di libertà poiché inottemperante alle prescrizioni contenute nella Licenza di fabbricazione.