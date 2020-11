PROVINCIA DI FOGGIA – GLI AUGURI DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA AL NEO VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA RAFFAELE PIEMONTESE

GLI AUGURI DEL PRESIDENTE NICOLA GATTA AL NEO VICEPRESIDENTE DELLA REGIONE PUGLIA RAFFAELE PIEMONTESE

Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta, esprime gli auguri al neo vicepresidente della Giunta della Regione Puglia, Raffaele Piemontese: “A nome mio personale e dell’ Ente che rappresento, formulo fervidi auguri di buon lavoro al neo vicepresidente della Regione Puglia, Raffaele Piemontese, certo che saprà interpretare in modo eccellente l’ importante incarico istituzionale e saprà individuare le azioni utili alla crescita e allo sviluppo della Capitanata e della Puglia. In questi tempi difficili, occorrono scelte ponderate per le sfide che ci attendono e questa nomina rappresenta un ottimo segnale per l’intero territorio”.