BASKET SERIE A2 – COMINCIA IL CAMPIONATO! SABATO SERA LA CESTISTICA SAN SEVERO GIOCA NELL’ANTICIPO A LATINA!

BENACQUISTA LATINA – ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO

Dove: PalaBianchini, Latina

Quando: sabato 21 novembre, 20.30

Arbitri: Ursi, Marzulli, Beneduce

In diretta su LNP Pass

QUI LATINA

Franco Gramenzi (capo allenatore) – “Inizia una stagione particolare sia per il Covid, con tutte le relative

problematiche, sia perché è una stagione in cui si evidenzia la netta differenza tra due gruppi. Sarà un campionato molto duro e sarà importante concentrarsi subito sull’obiettivo salvezza, cercando di ottenere il maggior numero di punti possibile in casa, cominciando dal primo impegno di sabato, perché vincere in trasferta non sarà assolutamente semplice. Sicuramente dobbiamo continuare a lavorare molto, soprattutto con i giocatori meno esperti di questa categoria, e ce ne sono. In questa prima parte ci affideremo ai più esperti, aspettando che i giovani acquisiscano esperienza per affrontare un campionato di questo livello”.

Lorenzo Baldasso (giocatore) – “San Severo ha dimostrato di giocare una pallacanestro di buona intensità fisica e il nostro primo obiettivo è pareggiare loro energia. Gli americani sono esperti, Contento è un super giocatore, i giovani Antelli e Ikangi sono frizzanti e vogliono mostrare il loro valore. Anche le motivazioni diventano importanti, l’aver perso con loro in Supercoppa potrebbe essere uno stimolo per arrivare più carichi e concentrati. La trasferta non era stata semplice, ora sono loro a venire qui e per noi sarebbe bello iniziare

con il piede giusto”.

Note – Roster al completo

Media – La partita potrà essere seguita in diretta video in streaming, anche su dispositivi mobili, su LNP Pass.

QUI SAN SEVERO

Lino Lardo (allenatore) – “Tornare a giocare in campionato dopo mesi è un mix di sensazioni difficili da spiegare. C’è stato sufficientemente tempo per allenarsi e provare a far metabolizzare ai giocatori il maggior numero di schemi da adottare in un match. Purtroppo, come penso tutte le squadre, abbiamo avuto degli impedimenti durante la preparazione che non ci hanno permesso di allenarci con continuità, ma bisogna adattarsi ai tempi. La partita d’esordio, per una serie di fattori, è sempre un’incognita ed anche se abbiamo già affrontato il roster allenato da coach Gramenzi sappiamo che il pericolo è sempre dietro l’angolo. Dobbiamo, quindi, scendere in campo pensando a noi stessi più che agli avversari, con il giusto rispetto ma senza nessun

timore e provare ad imporre il nostro basket collettivo. Certo, giocare in trasferta non ci agevola, ma abbiamo il dovere di dare il massimo. Latina credo abbia i nostri stessi obiettivi ed ecco perché è una sfida importante, sebbene stiamo parlando sempre della prima giornata di Serie A2. La squadra è pronta ed io mi fido di loro!

Non vediamo l’ora di iniziare!”.

Emidio Di Donato (giocatore) – “C’è molta voglia di ritornare sul parquet, ma dobbiamo essere bravi a saperla gestire, perché l’eccessiva euforia potrebbe essere un’arma a doppio taglio. Serve l’impatto positivo avuto nella partita di Supercoppa proprio contro Latina. Sappiamo, però, che non si possono fare paragoni tra il match affrontato e quello in programma sabato. Nella gara disputata il 31 ottobre, i nostri avversari avevano alcuni infortunati e, sicuramente, in casa proveranno a ridurre al minimo le sbavature. Per quanto riguarda i miei compagni sono concentrati e compatti e questo lungo tempo di stop forzato ci ha permesso di diventare squadra dentro e fuori il Palazzetto. Il nostro piano partita è chiaro: cercheremo fin da subito di seguire le

direttive di coach Lino Lardo per strappare la prima vittoria stagionale. Partire col piede giusto, anche solo dal punto di vista mentale, è importante per il prosieguo della nostra stagione”.

Note – Per l’esordio coach Lardo potrà contare finalmente sul roster al completo.

