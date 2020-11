SAN SEVERO – LA SCOMPARSA DEL DR. NICOLA CURATOLO. IL CORDOGLIO DELL’A.C

Riceviamo e pubblichiamo

“A nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – porgo le più sentite condoglianze alla famiglia per questa grave perdita. Nicola era un uomo di grande spessore, umano e culturale, ricordo le tante chiacchierate, a volte spensierate, a volte con suggerimenti ed idee per un migliore futuro della nostra città, frutto della sua enorme esperienza e del suo lungo impegno in campo politico ed amministrativo in Ospedale. Grazie per quanto hai dato alla nostra comunità”.

San Severo, 21 novembre 2020

L’addetto Stampa dott. Michele Princigallo