SAN SEVERO – “UMANITA’ NUOVA – LA CASA DEI SOGNI”: Una risposta alla chiusura forzata

Una risposta alla chiusura forzata

L’Associazione di volontariato “UMANITA’ NUOVA- LA CASA DEI SOGNI”, che da anni svolge attività sul territorio per le persone più fragili con patologie di Demenza (Alzheimer, Parkinson) ha il solo scopo di perseguire il benessere degli anziani migliorandone considerevolmente la vita quotidiana, infatti, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del comune di San Severo, La Consulta Delle Associazioni, la Croce Rossa Italiana e la Protezione Civile, ora più che mai La Casa Dei Sogni, si fa promotrice di un cambiamento sociale in risposta alle necessità di questo particolare e inaspettato momento storico che la vita ci sta imponendo.

Pertanto, si mette al servizio di tutti i ns cittadini fragili con il progetto “Lock…UP” per non chiudersi dentro se stessi ma rivolgere lo sguardo verso l’alto, UP!

Per questa iniziativa abbiamo attivato il numero unico tel. 3664806492 a cui rivolgersi.

A partire da lunedì 23 Novembre nei giorni:

Dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00 e il venerdì dalle 16.00 alle 18.00.

Il Servizio di assistenza “vicina a distanza” si espleterà nelle seguenti attività:

– Accoglienza dell’anziano da parte di un volontario dell’associazione, per ascoltarlo in tutte le sue esigenze e guidarlo insieme ai Servizi Sociali al percorso più opportuno.

– Ascolto e supporto a distanza, da parte di un volontario, tramite telefono fisso o cellulare o altro mezzo (internet, whatsapp etc.) L’ascolto e il supporto sarà rivolto sia all’anziano che alla famiglia.

– Spazio di rinforzo di relazione sociale.

Certi che solo insieme si può superare una crisi così smisurata, per costruire un futuro migliore.

San Severo 20 Novembre 2020

Umanità Nuova La casa dei sogni