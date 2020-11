Riceviamo e pubblichiamo

RODI GARGANICO –IL TEMPO DELLA FORZA, LEGAMBIENTE

Anche Rodi Garganico ha deciso di partecipare alla festa dell’albero l’iniziativa organizzata da Legambiente che ha promosso dal 21 novembre e per tutto il week-end circa 500 appuntamenti in tutta Italia con la piantumazione simbolica di alberi soprattutto nelle aree colpite da eventi estremi.

Un messaggio di coraggio collettivo per salvaguardare la biodiversità e migliorare la qualità dell’aria e della vivibilità delle aree urbane. Tanti vasi comunicanti a distanza ma uniti per difendere la natura con un semplice gesto, piantare un seme in vaso a casa,un mini albero in giardino o nei luoghi pubblici, visto il momento di difficoltà basterà scattare un selfie dal proprio smartphone e condividere l’istantanea sui social network. Il comune di Rodi Garganico si è unito agli istituti scolastici e al Porto turistico per partecipare all’iniziativa che dona speranza in questo periodo. La comunità rodiana ringrazia la ditta Tecneco e la protezione civile per l’aiuto donato e l’Amministrazione comunale per l’iniziativa presa in carico, ancora una volta uniti dall’amore per la natura.

Antonella Stefania